Израильтяне заявили, что нашли объект производства ракет «Хезболлах»

Израильские военные заявили, что обнаружили в долине Бекаа в Ливане объект движения «Хезболлах», предназначенный для переоборудования и производства высокоточных управляемых ракет, передает РИА Новости.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит обеспечивать безопасность своих граждан и действовать против «угрозы высокоточных ракет».

«Объект был построен несколько лет назад Ираном и «Хезболлах» с целью производства оружия. Недавно были выявлены различные действия по производству и переоборудованию управляемых ракет высокоточных управляемых ракет на объекте, включая установку специального конвейера для высокоточного оружия и передачу специального оборудования», — говорится в заявлении армии обороны Израиля.