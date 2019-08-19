Израильтянам и не снилось: чудеса наращивания

В одном южном городе всегда высоко ценили людей науки. И не только собственных. Воздавали южногородцы должное и ученым из самых разных стран. К примеру, сейчас они внимательно обсуждали новость о том, что в Израиле стартап Bonus Biogroup разработал способ выращивания в лаборатории костных клеток для пересадки больным с серьезными дефектами костей.

Оказывается, кость изготовляют из жира пациента, выращивают в течение 2 недель и вводят в область дефекта. За считанные месяцы больные выздоравливают, и у них полностью восстанавливается функциональность. Есть уже информация о том, что такой случай произошел с Дани Якобсоном, у которого была раздроблена левая нога. Но после лечения он смог не только ходить без костылей, но и заниматься спортом.

Жиром природа жителей южного города никогда не обделяла. Все в порядке было у них и с деловой жилкой. Посему, возникло предложение экспортировать жир местного происхождения в Израиль. Поставляют же туда из южного города нефть? Поставляют. Так почему бы жир не поставлять? По тому же трубопроводу, к примеру. Вот вам и развитие ненефтяного сектора, о котором так много говорится в последнее время.

Правда, нашлись уже и противники такого пополнения государственной казны. Они утверждали, что в самом южном городе есть ученые, которые давно уже штампуют чудеса куда более невероятные, чем израильские врачи. Вспоминали, к примеру, как хирург, отрезавший 82-летней женщине правую ногу вместо левой, заявил, что «такой казус» произошел из-за «механической ошибки», к тому же «обе ноги пациентки и так подлежали ампутации».

Ну, разве не гений? Еще какой! Мог бы ведь и руки отрезать пациентке «чисто механически» и затем заявить, что они ей также уже были не нужны, ибо также «подлежали ампутации». Да, были несознательные люди, предлагавшие ампутировать данного хирурга целиком, но к счастью для медицины это светило науки продолжает колдовать над руками и ногами пациентов. И таких, как он, в южном городе было немало.

Обратившиеся к местным медикам всегда получали шанс на прохождение курса лечения от того, чем не болели и при этом не излечиваясь от того, что их заставляло страдать. Все это, смею полагать, было частью тех научных методов южногородских медиков, что жаждали попасть в историю, сделав крупное научное открытие. Правда, пока они только вляпывались в истории, но наука требует жертв не меньше, чем красота.

Кроме того, обсуждая новости о том, что совершено медиками Израиля, в южном городе вспомнили о том, что в их краях чудеса творят не только врачи. «Кость нарастить из жира — конечно великое дело. Но вы попробуйте нарастить себе несколько квартир, дачу на берегу моря, солидный автопарк из одной зарплаты отечественного чиновника, причем не всегда высшего звена!»,- резонно замечали южногородцы.

И сыпали примерами того, как прибывший в город в одних лаптях всего каких-то два десятка лет назад носитель провинциального мышления, вдруг оказывался начальником где-то. После чего, крепко поймав удачу за бороду, этот господин наращивал себе столько всякого разного, что его внукам на безбедное существование хватало. И секреты этого чуда они передавали из поколения в поколение. А вы говорите — кость из жира! Нет, все же наука в южном городе достигла уже невиданных высот.