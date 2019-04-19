Израильское исследование обнаружило опасный побочный эффект популярных препаратов от гипертонии

Совместное исследование, проведенное специалистами из Техниона на базе данных 1.3 млн. пациентов больничной кассы «Маккаби», обнаружило потенциальную опасность популярного средства от гипертонии — препаратов, блокирующих симпатические нервные рецепторы (бета-блокаторы), передает news.israelinfo.co.il.

Эти препараты, ослабляющие возбуждающие нервные импульсы, применяются в современной медицине чрезвычайно широко. Их считают безопасными и назначают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями для профилактики повышенного давления и легких форм гипертонии, применяют в лечении аритмий и иногда используют в качестве общеуспокаивающего средства.

Результаты израильского исследования, опубликованные в журнале Clinical Drug Investigation, в случае их подтверждения могут потребовать радикального пересмотра принятых схем лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Проанализировав истории болезни 1.3 миллиона пациентов больничной кассы «Маккаби», специалисты из Техниона выявили тревожную статистическую закономерность: пациенты, принимавшие бета-блокаторы, на 50% чаще заболевали болезнью Паркинсона.

Прием других препаратов от гипертонии такого эффекта не имел. Однако среди 145 тысяч пациентов, которым в 1998 -2004 гг. были назначены бета-блокаторы, спустя два года после начала их приема начинал регистрироваться статистически достоверный рост заболеваемости болезнью Паркинсона. Корреляция сохранялась после нейтрализации всех других возможных факторов риска, включая возраст, вес, пол, курение, уровень холестерина в крови и др.

Корреспондент «Гаарец» Идо Эфрати, познакомивший с этими тревожными данными израильскую общественность, поговорил с авторами исследования и выяснил, откуда взялась гипотеза о возможной связи между бета-блокаторами и болезнью Паркинсона. Специалистов из Техниона заинтересовали данные о благотворном эффекте противоастматических препаратов, оказывающих на нервную систему действие, обратное бета-блокаторам, — и при этом снижающих риск развития болезни Паркинсона.