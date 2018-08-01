Израильский депутат раскритиковал закон о еврейском характере государства

«Позиция нашей партии такова: мы, да, за закон о национальном характере государстве, но он должен быть основан на принципах декларации независимости, где есть слова «равенство» и «демократия». В этом законе таких слов нет и соответственно, когда одна национальность ставится превыше других, это автоматически ущемляет права других граждан Израиля и дискриминирует их», — сказал журналистам Развозов, представляющий центристскую партию «Еш Атид».

«В этой же группе населения есть русскоязычные израильтяне, которые не являются галахическими евреями. Более 300 тысяч человек. Они могут быть евреями по отцу, но не по матери и уже становятся, соответственно, гражданами второго сорта. Все те, кто не является галахическими евреями, ущемляются», — говорит он.

По данным Центрального бюро статистики, из 8,8 миллиона израильтян евреи составляют 74,6%, арабы — почти 20,9%, 4,5% или 400 тысяч человек приходятся на категорию «другие».