Израильские ВВС нанесли удар по двум военным позициям ХАМАС

Вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в палестинском секторе Газа. Как передает РИА Новости, об этом передала армейская пресс-служба.

Эта атака стала ответом на запуск в сторону израильской территории заминированной летательной конструкции, состоящей из самодельного летательного аппарата и связки воздушных шаров, уточняется в сообщении. Приземлившаяся в районе населенного пункта Сдот Негев в Южном административном округе конструкция была обезврежена полицейскими саперами.