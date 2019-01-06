Израильские ВВС нанесли удар по двум военным позициям ХАМАС

Вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в палестинском секторе Газа. Как передает РИА Новости, об этом передала армейская пресс-служба.
Эта атака стала ответом на запуск в сторону израильской территории заминированной летательной конструкции, состоящей из самодельного летательного аппарата и связки воздушных шаров, уточняется в сообщении. Приземлившаяся в районе населенного пункта Сдот Негев в Южном административном округе конструкция была обезврежена полицейскими саперами.
25 просмотров
| 2019-01-06T20:56:36+00:00 6 января 2019, 22:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss