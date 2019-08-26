Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном

«Запустили около получаса назад световые ракеты, из-за которых возникли очаги возгорания в садах на окраине нашего поселения. Возможно, израильская сторона предполагает активные действия со стороны сопротивления, или они предпринимают экстренные меры осторожности», — рассказал Хашем.

По словам представителя местной администрации, ситуация в городе Шебаа, как и во всем южном Ливане, стабильная, однако население насторожено в связи с последней эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном после падения двух израильских БПЛА в южном пригороде Бейрута.