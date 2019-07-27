Израильские военные открыли огонь по демонстрантам в Газе

Не менее 58 палестинцев пострадали в пятницу в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия по участникам «марша возвращения», приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне, передает ТАСС. Как сообщило агентство Wafa со ссылкой на медицинские источники, пулевые ранения получили 39 человек, среди них свыше 20 детей и три женщины. Все они доставлены в больницы. От резиновых пуль, которые также применили израильские военнослужащие, пострадало еще 19 человек.

«Десяткам жителей была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом», — отметило агентство.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. «Марши возвращения» стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.