Израильские военные открыли огонь по демонстрантам в Газе

Не менее 58 палестинцев пострадали в пятницу в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия по участникам «марша возвращения», приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне, передает ТАСС. Как сообщило агентство Wafa со ссылкой на медицинские источники, пулевые ранения получили 39 человек, среди них свыше 20 детей и три женщины. Все они доставлены в больницы. От резиновых пуль, которые также применили израильские военнослужащие, пострадало еще 19 человек.

«Десяткам жителей была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом», — отметило агентство.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. «Марши возвращения» стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.

| 2019-07-26T23:41:54+00:00 27 июля 2019, 07:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss