Израильские военные атаковали похоронную процессию в секторе Газа

Утром в воскресенье, 29 июля, военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали группу людей на Восточном кладбище в лагере беженцев в секторе Газа. В результате атаки погибли два палестинца, сообщает Al-Masdar.

По данным издания, были убиты Айман аль-Наджар (24 года) и Муханнад Хамуда (25 лет).

Уточняется, что с 30 марта 2018 года в секторе Газа израильские военные убили более 170 человек.

Палестино-израильский конфликт обострился на фоне открытия в мае в Иерусалиме посольства США, которое перенесли в древний город из Тель-Авива. Тогда на границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения между палестинцами и военными Израиля.

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