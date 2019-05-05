Израильские военные атаковали боевиков на складе оружия в секторе Газа

Израильская военные сообщили, что атаковали группу палестинских боевиков на юге сектора Газа, передает РИА Новости.

Информации о потерях пока не поступало. В отличие от предыдущих раундов боевых действий, израильтяне уже не раз наносили удары по личному составу местных группировок, а не только по их эвакуированным объектам.

«Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал несколько боевиков террористической организации «Исламский джихад», которые находились внутри склада боеприпасов в южной части сектора Газа», — сказано в релизе.

За сутки обмена ударами израильтяне атаковали свыше 220 целей на территории анклава, отвечая на 430 ракет и мин, выпущенных палестинцами. Утром военные сообщали, что, по их данным, потери ХАМАС и «Исламского джихада», крупнейших группировок сектора Газа, составили восемь боевиков убитыми.

| 2019-05-05T15:35:35+00:00 5 мая 2019, 17:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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