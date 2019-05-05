Израильские военные атаковали боевиков на складе оружия в секторе Газа

Израильская военные сообщили, что атаковали группу палестинских боевиков на юге сектора Газа, передает РИА Новости.

Информации о потерях пока не поступало. В отличие от предыдущих раундов боевых действий, израильтяне уже не раз наносили удары по личному составу местных группировок, а не только по их эвакуированным объектам.

«Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал несколько боевиков террористической организации «Исламский джихад», которые находились внутри склада боеприпасов в южной части сектора Газа», — сказано в релизе.

За сутки обмена ударами израильтяне атаковали свыше 220 целей на территории анклава, отвечая на 430 ракет и мин, выпущенных палестинцами. Утром военные сообщали, что, по их данным, потери ХАМАС и «Исламского джихада», крупнейших группировок сектора Газа, составили восемь боевиков убитыми.