Израильские военные арестовали 11 палестинцев по подозрению в терроризме

Израильские солдаты в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на понедельник арестовали 11 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Солдаты при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка — прим. ТАСС) арестовали на Западном берегу реки Иордан 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности и массовому террору, а также в участии в насильственных беспорядках в отношении израильских гражданских лиц и солдат», — говорится в сообщении военных.

Все арестованные переведены для проведения допросов в ШАБАК, добавили в пресс-службе.

| 2019-12-02T10:27:37+00:00 2 декабря 2019, 12:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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