Израильские военнослужащие арестовали 22 палестинца за террористическую деятельность

Израильские солдаты арестовали в ночь на понедельник 22 разыскиваемых за причастность к террористической деятельности палестинца в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В течение ночи военнослужащие при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности [ШАБАК, контрразведка Израиля] арестовали 22 палестинца, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в насильственных беспорядках и массовом терроре в отношении израильских гражданских лиц и солдат», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«В ходе обысков в деревне Эйзария [Западный берег реки Иордан] солдаты конфисковали пистолет», — добавили в пресс-службе.