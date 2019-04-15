Израильские ученые первыми в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере

Исследователи из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали в формате 3D живое сердце из человеческой ткани, сообщает пресс-служба вуза.

«В понедельник профессор Тал Двир, руководитель лаборатории в Тель-Авивском университете, представил процесс использования 3D-принтера вместе с тканями человека, взятыми у пациента, чтобы напечатать живое пульсирующее сердце, совершив тем самым глобальный прорыв в медицине», — говорится в сообщении университета.

Уточняется, что в рамках эксперимента были «распечатаны» несколько десятков сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа. Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров — примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов.