Израильские ракеты поразили несколько военных объектов в Сирии

По сведениям сирийского национального агентства Sana, израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов на территории Арабской Республики. Об этом агентству сообщил военный источник.

Ранее информацию об обстрелах в районе Голанских высот прокомментировали в Вашингтоне. Как сообщает Fox News, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «Израиль абсолютно точно имеет суверенное право на самооборону».

В свою очередь представитель пресс-службы Армии обороны Израиля рассказал о двух десятках иранских ракет, выпущенных накануне по позициям израильских войск на Голанских высотах. Тогда израильские военные заявили о твердом намерении ответить на этот обстрел.

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