Израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

После беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме израильские полицейские штурмовали мечеть Аль-Акса. Они преследовали группы молодых людей, которые до того перед зданием бросали в сотрудников правопорядка камни и взрывали пиротехнику, а затем забаррикадировались, заявил представитель полиции в пятницу, 27 июля. По его словам, в мечети задержали 24 подозреваемых, четыре полицейских ранены.

Пожилых молящихся после обыска выпустили из здания мечети. Когда молодых людей задержали, молитва продолжилась.

В тот же день при протестах в секторе Газа на границе с Израилем, в которых, по данным израильской армии, участвовали около 7000 человек, были застрелены два палестинца и более двухсот ранены. Протестующие бросали в солдат камни и поджигали автомобильные шины.

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