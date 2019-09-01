Израильская армия повысила боеготовность

Ранее официальные лица Ливана заявляли, что в ночь на 25 августа израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Однако один из атакующих дронов потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер Саад Харири назвал их агрессией против суверенитета Ливана. Высший совет по безопасности Ливана в свою очередь во вторник подтвердил право ливанского народа на самооборону от любой агрессии всеми возможными средствами.