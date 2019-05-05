Израильская армия назвала цель удара в секторе Газа View Larger Image Армия Израиля сообщила, что целью удара в секторе Газа был финансист, переводивший деньги из Ирана местным группировкам Редакция| 2019-05-05T17:18:28+00:00 5 мая 2019, 19:48| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Экс-офицер ЦАХАЛ: Азербайджан является…Развод Ирана и России становится явнымГоланские высоты и армянские фантазииЛучшее решение для бедных — убрать лимиты В рубрике Помпео рассказал о скорых переговорах с КНДР Gallery Помпео рассказал о скорых переговорах с КНДР 5 мая 2019, 19:31 Завтра будут объявлены окончательные итоги выборов главы муниципалитета Стамбула Gallery Завтра будут объявлены окончательные итоги выборов главы муниципалитета Стамбула 5 мая 2019, 19:09 Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США Gallery Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США 5 мая 2019, 18:51 Годовалому ребенку выписали рецепт от 1919 года Gallery Годовалому ребенку выписали рецепт от 1919 года 5 мая 2019, 18:28 Израильские военные атаковали боевиков на складе оружия в секторе Газа Gallery Израильские военные атаковали боевиков на складе оружия в секторе Газа 5 мая 2019, 17:42