Израильская армия назвала цель удара в секторе Газа

Армия Израиля сообщила, что целью удара в секторе Газа был финансист, переводивший деньги из Ирана местным группировкам

| 2019-05-05T17:18:28+00:00 5 мая 2019, 19:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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