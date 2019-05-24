Израиль запросил помощь в борьбе с лесными пожарами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь из-за рубежа в тушении лесных пожаров, которые бушуют в густонаселенных районах страны, сообщила канцелярия главы правительства.
Возгорания в районе городов Иерусалим и Модиин заставили израильские власти перекрывать крупные автострады и эвакуировать несколько тысяч жителей поселков, расположенных в опасной зоне, передает РИА Новости.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Совету национальной безопасности, министерствам иностранных дел и общественной безопасности принять неотложные меры к тому, чтобы обеспечить поддержку с воздуха в борьбе с огнем», -говорится в пресс-релизе.
| 2019-05-24T00:23:43+00:00 24 мая 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss