Израиль запросил помощь в борьбе с лесными пожарами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь из-за рубежа в тушении лесных пожаров, которые бушуют в густонаселенных районах страны, сообщила канцелярия главы правительства.
Возгорания в районе городов Иерусалим и Модиин заставили израильские власти перекрывать крупные автострады и эвакуировать несколько тысяч жителей поселков, расположенных в опасной зоне, передает РИА Новости.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Совету национальной безопасности, министерствам иностранных дел и общественной безопасности принять неотложные меры к тому, чтобы обеспечить поддержку с воздуха в борьбе с огнем», -говорится в пресс-релизе.