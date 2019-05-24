Израиль запросил помощь в борьбе с лесными пожарами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь из-за рубежа в тушении лесных пожаров, которые бушуют в густонаселенных районах страны, сообщила канцелярия главы правительства.

Возгорания в районе городов Иерусалим и Модиин заставили израильские власти перекрывать крупные автострады и эвакуировать несколько тысяч жителей поселков, расположенных в опасной зоне, передает РИА Новости.