Израиль закрыл переход через КПП на границе с сектором Газа

Израиль закрыл переход через контрольно-пропускной пункт «Эрез» на границе с сектором Газа. Об этом координационный центр при министерстве обороны Израиля сообщил в воскресенье, 19 августа. В сообщении говорится, что через КПП продолжат пропускать журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.

Решение о закрытии КПП было принято после очередных столкновений палестинцев с израильскими военнослужащими 17 августа. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, в результате столкновений двое палестинцев были застрелены. Еще не менее 270 человек получили ранения. В свою очередь, представитель израильской армии сообщил о собравшихся на границе «тысячах палестинцев», некоторые из которых бросали зажигательные бомбы и самодельные взрывные устройства. По его словам, израильские военнослужащие не пострадали.

За несколько дней до столкновений израильские СМИ сообщили о возможном заключении соглашения между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС о прекращении огня. Представители движения ХАМАС подтвердили проведение соответствующих переговоров при участии Египта. Накануне инцидента израильский министр региональной кооперации Цахи Ханегби также сообщил о проведении переговоров.

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