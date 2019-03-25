Израиль закрыл границы сектора Газа после ракетного обстрела

Израильтяне грозят ответить военной силой на ракету, которая утром попала в жилой дом в центральной части страны, ранив семь человек, в том числе детей.

«Израильская сторона сообщила нам о закрытии КПП «Эрез» и «Керем-Шалом»», — сказал глава президентского комитета снабжения сектора Газа Раид Фаттух.

«Эрез», который расположен в северной части анклава, используется для прохода людей, «Керем-Шалом», функционирующий на восточной границе, предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.