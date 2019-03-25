Израиль закрыл границы сектора Газа после ракетного обстрела

Израиль закрыл границы сектора Газа после обстрела со стороны палестинских боевиков, сообщил РИА Новости профильный местный чиновник.
Израильтяне грозят ответить военной силой на ракету, которая утром попала в жилой дом в центральной части страны, ранив семь человек, в том числе детей.
«Израильская сторона сообщила нам о закрытии КПП «Эрез» и «Керем-Шалом»», — сказал глава президентского комитета снабжения сектора Газа Раид Фаттух.
«Эрез», который расположен в северной части анклава, используется для прохода людей, «Керем-Шалом», функционирующий на восточной границе, предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.
Ответственность за обстрел, чреватый масштабной эскалацией конфликта, израильтяне возложили на правящее в секторе Газа движение ХАМАС и уже объявили о концентрации дополнительных войск у границ палестинского анклава.