Израиль вызывает посла Евросоюза

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вызвать посла Евросоюза в Тель-Авиве Эммануэля Жофре в израильский МИД, для того, чтобы вручить ему ноту протеста в связи со вмешательством Европейского союза в законодательный процесс страны. Об этом сообщает администрация премьера Израиля, информирует агенство Анадолу.

«По-видимому, они (ЕС) не понимают, что Израиль является суверенным государством», — сказал Нетаньяху, слова которого приводятся в сообщении.

Также сообщается, что нота протеста связана с новым законопроектом, разрешающим государству основывать мононациональные поселения, а также населенные пункты по принципу религиозной принадлежности их жителей.

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