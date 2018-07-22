Израиль вывез из Сирии членов «Белых касок» по просьбе США

Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе коалиции, возглавляемой США. Эту информацию в своем микроблоге в Twitter подтвердил пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.

«По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации («Белые каски») и их семей», — написал он и уточнил, что людей перевезли в соседнюю страну.

Так называемые «Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом, и существующий за счет дотаций со стороны стран Запада. Ранее эта организация именовалась как «Сирийская гражданская оборона».

 

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| 2018-07-22T15:08:29+00:00 22 июля 2018, 14:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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