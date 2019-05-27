Израиль согласился на посредничество США в решении спора вокруг границы с Ливаном

Израиль готов к проведению при посредничестве переговоров с Ливаном для разрешения спора вокруг морской границы между двумя странами. Как передает ТАСС, об этом сообщил в понедельник во время переговоров в Иерусалиме министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц помощнику госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвиду Саттерфилду, сообщило израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, целью таких переговоров будет «определение морской границы в интересах обеих стран [Израиля и Ливана] при разработке нефтяных и газовых месторождений». В середине мая Саттерфелд в Бейруте провел переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном. Ранее он встретился дважды с ливанским премьером Саадом Харири, спикером парламента страны Набихом Берри и главой МИД республики Джебраном Басилем.

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Средиземноморье. Пограничная проблема обострилась после того, как Бейрут в декабре 2017 года выдал лицензии на разработку шельфовых месторождений углеводородов у своего побережья консорциуму в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской «Новатэк». В конце 2019 года участники консорциума планируют приступить к разведочному бурению.

| 2019-05-27T16:52:41+00:00 27 мая 2019, 21:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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