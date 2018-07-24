Израиль сбил сирийский военный самолет

Армия обороны Израиля сообщила о том, что сбила сирийский истребитель «Сухой», который на два километра проник в израильское воздушное пространство. Во вторник, 24 июля, по сирийскому самолету были выпущены две ракеты Patriot, говорится в заявлении израильских военных.

Одновременно в коммюнике сообщается об интенсификации боевых действий в Сирии за прошедшие часы, в которых также участвуют сирийские военные самолеты. Армия Израиля находится в повышенной боеготовности, указывается далее.

Сирийские правительственные войска ведут борьбу на юге страны против экстремистской группировки «Исламское государство», контролирующей небольшую территорию, прилегающую к контролируемым Израилем Голанским высотам. По данным базирующейся в Лондоне правозащитной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека», 24 июля в данном регионе нанесено более 100 воздушных ударов.

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