Израиль продолжает стягивать войска к сектору Газа

Израильская армия объявила о переброске дополнительных сил к сектору Газа, несмотря на затишье, установившееся после обмена ударами с палестинскими боевиками.
С вечера понедельника и до раннего утра вторника военные бомбили десятки объектов группировок анклава, которые ответили несколькими ракетными залпами по приграничным районам Израиля.
«Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави приказал в качестве подкрепления передислоцировать в южный регион штаб пехотной бригады и артиллерийский батальон», — сказано в пресс-релизе армии.
Наращивание сил началось еще накануне с переброски на юг пехотной и бронетанковой бригад. Авиви также утвердил дополнительный призыв резервистов и отменил ротацию ряда армейских батальонов, которая была запланирована на эту неделю.