Израиль продолжает стягивать войска к сектору Газа

Израильская армия объявила о переброске дополнительных сил к сектору Газа, несмотря на затишье, установившееся после обмена ударами с палестинскими боевиками.
С вечера понедельника и до раннего утра вторника военные бомбили десятки объектов группировок анклава, которые ответили несколькими ракетными залпами по приграничным районам Израиля.
«Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави приказал в качестве подкрепления передислоцировать в южный регион штаб пехотной бригады и артиллерийский батальон», — сказано в пресс-релизе армии.
Наращивание сил началось еще накануне с переброски на юг пехотной и бронетанковой бригад. Авиви также утвердил дополнительный призыв резервистов и отменил ротацию ряда армейских батальонов, которая была запланирована на эту неделю.
| 2019-03-26T21:54:50+00:00 27 марта 2019, 06:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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