Израиль продолжает стягивать войска к сектору Газа

«Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави приказал в качестве подкрепления передислоцировать в южный регион штаб пехотной бригады и артиллерийский батальон», — сказано в пресс-релизе армии.

Наращивание сил началось еще накануне с переброски на юг пехотной и бронетанковой бригад. Авиви также утвердил дополнительный призыв резервистов и отменил ротацию ряда армейских батальонов, которая была запланирована на эту неделю.