Израиль предложил заключить соглашение о ненападении со странами Персидского залива

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с коллегами из стран Персидского залива предложение заключить с ними договор о ненападении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на израильский телеканал Arutz 12.

По словам Каца, он обсудил эту инициативу со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом.

Заключение договора необходимо для нормализации отношений в сфере экономики и борьбы с терроризмом, а также в совместном противостоянии агрессии Ирана. Также отмечается, что на данном этапе полноценные мирные соглашения не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.