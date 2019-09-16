Израиль потребовал наказать виновных в осквернении на Украине памятника жертвам Холокоста

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион осудил повреждение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области и потребовал привлечь к ответственности виновных.

«Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности», — написал он в понедельник в Twitter.

Памятный знак жертвам Холокоста в селе Богдановка был поврежден накануне, о чем полиции сообщили местные жители.

Полиция открыла два уголовных дела по статьям УК Украины — «осквернение или разрушение братской могилы или могилы неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и штраф или ограничение свободы до пяти лет соответственно.(ТАСС)