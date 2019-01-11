Израиль под давлением США отменил сделку по F-16 с Хорватией

Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности из-за позиции США выполнить договор по поставкам истребителей F-16. Как передает РИА Новости, об этом сообщило хорватское министерство обороны.
В марте 2018 года Хорватия объявила, что Израиль выиграл конкурс по продаже стране истребителей, предложив лучшие условия. Предполагалось, что Загреб получит боевые самолеты F-16 «Барак», а сделка обошлась бы национальному бюджету почти в 500 миллионов долларов. За эти деньги Хорватия бы получила 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а хорватские боевые пилоты и авиатехники прошли бы необходимое обучение.
В итоге США заблокировали поставку, которую в Хорватии называли «сделкой века».
«К сожалению, не получено соответствующего разрешения США на поставку израильских самолетов F-16 «Барак» Республике Хорватии», — заявил хорватский министр обороны Дамир Крстичевич по итогам встречи в четверг в Загребе с генеральным директором минобороны Израиля Уди Адамом.
Конкурс по истребителям был объявлен Хорватией в 2017 году. Предложения подали Греция, Израиль, Швеция и США. Таким образом, Израиль и США оказались прямыми конкурентами за право поставок, и Израиль не смог продать американские истребители третьей стороне без согласия страны-производителя.