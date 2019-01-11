Израиль под давлением США отменил сделку по F-16 с Хорватией

В марте 2018 года Хорватия объявила, что Израиль выиграл конкурс по продаже стране истребителей, предложив лучшие условия. Предполагалось, что Загреб получит боевые самолеты F-16 «Барак», а сделка обошлась бы национальному бюджету почти в 500 миллионов долларов. За эти деньги Хорватия бы получила 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а хорватские боевые пилоты и авиатехники прошли бы необходимое обучение.