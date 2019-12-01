Израиль планирует построить новый еврейский квартал в Хевроне

Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование нового еврейского квартала в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министра.

Город Хеврон поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых «горячих точек» ближневосточного конфликта.

Беннет распорядился передать соответствующее извещение в арабский муниципалитет города.

Квартал будет построен на месте рынка, закрывшегося в середине 1990-х годов. Отмечается, что за арабским населением будут сохранены права на первые этажи домов.

| 2019-12-01T23:37:50+00:00 1 декабря 2019, 23:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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