Израиль перехватил шведскую яхту, пытавшуюся прорвать блокаду Газы

Израильские военные перехватили в Средиземном море второе менее чем за неделю европейское судно с пропалестинскими активистами, шедшее на прорыв блокады сектора Газа, сообщает РИА Новости.

Яхта Freedom («Свобода») под шведским флагом следовала за норвежской «Аль-Ауда» («Возращение»), которая в прошлое воскресенье также была остановлена в международных водах и принудительно отбуксирована на базу ВМС Израиля в городе Ашдоде.

«Ночью ВМС Израиля перехватили судно, которое следовало из Европы с намерением нарушить законную морскую блокаду, которая действует в отношении сектора Газа. Передвижение судна отслеживалось, и оно было перехвачено в соответствии с международным правом», — говорится в пресс-релизе.

По данным организаторов плавания, на борту яхты находились 12 человек и груз медицинских припасов.

Военные сообщили, что перехват обошелся «без чрезвычайных происшествий». Ту же формулировку они использовали после задержания 29 июля судна «Аль-Ауда», на котором плыли 22 человека. Однако правозащитники утверждают, что в том случае пассажиров и членов экипажа избивали, использовали против них электрошокеры и наручники, нарушающие кровообращение.

Иностранцев, участвующих в подобных миссиях, израильтяне обычно депортируют, а гуманитарные грузы после проверок переправляют в сектор Газа наземным путем.

Власти Израиля объясняют морскую блокаду анклава необходимостью препятствовать поставкам оружия радикалам и настаивают на ее соответствии нормам международного права.

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