Израиль отправил танковую бригаду на границу с сектором Газа

Израильская армия перебрасывает на границы сектора Газа танковую бригаду, предполагая при необходимости задействовать ее в наступательных операциях против палестинских боевиков, продолжающих обстрелы еврейского государства, передает РИА Новости.

За последние сутки военные засекли пуски порядка 430 реактивных снарядов и мин и ответили ударами по 220 целям с территории анклава.

«Мы в процессе развертывания 7-й бронетанковой бригады, которая будет при необходимости задействована в наступательных действиях. Переброска ведется не для укрепления оборонительных порядков, для этого там и достаточно сил», — сказал журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.