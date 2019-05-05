Израиль отправил танковую бригаду на границу с сектором Газа

Израильская армия перебрасывает на границы сектора Газа танковую бригаду, предполагая при необходимости задействовать ее в наступательных операциях против палестинских боевиков, продолжающих обстрелы еврейского государства, передает РИА Новости.
За последние сутки военные засекли пуски порядка 430 реактивных снарядов и мин и ответили ударами по 220 целям с территории анклава.
«Мы в процессе развертывания 7-й бронетанковой бригады, которая будет при необходимости задействована в наступательных действиях. Переброска ведется не для укрепления оборонительных порядков, для этого там и достаточно сил», — сказал журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
| 2019-05-05T12:09:21+00:00 5 мая 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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