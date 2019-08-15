Израиль отказал во въезде двум демократам из Конгресса США

Власти Израиля не пустят в страну двух членов Палаты представителей Конгресса США — Ильхан Омар, родившуюся в Сомали, и палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб. Об этом сообщила в четверг заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели.

«Израиль принял решение: мы не позволим этим членам Конгресса США посетить нашу страну. Мы не позволим никому, кто отрицает наше право на существование, приезжать к нам», — цитирует высказывания Хотовели государственное радио Израиля Kan.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп высказался в пользу запрета на визит в Израиль Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб. Поводом для жесткой критики в адрес двух законодателей, входящих в так называемое прогрессивное крыло Демократической партии, стали их планы поездки на Ближний Восток.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.(ТАСС)

| 2019-08-15T20:42:34+00:00 15 августа 2019, 21:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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