Израиль одобрил стройки для палестинцев на Западном берегу Иордана

Решение, которое отличает от аналогичных необычно большие льготы для палестинского населения, принято в преддверии ожидаемого визита в Иерусалим советника и зятя президента США Джареда Кушнера, занимающегося продвижением «сделки века» — американского проекта ближневосточного урегулирования.

«Решение представляет собой изменение в политике израильского правительства, которое последние четыре года не утверждало никаких строек для палестинцев в этом районе», — сказано в публикации.

Решение военно-политического кабинета, объединяющего ключевых министров, предполагает строительство в так называемой зоне С, составляющей около 60% Западного берега и находящейся под полным военным и гражданским управлением Израиля.