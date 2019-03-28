Израиль не смирится с попытками Ирана ввезти ракеты в САР, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после сообщений об авиаударах по Сирии обвинил Иран в продолжающихся попытках переправить в соседнюю страну дальнобойные ракеты и заявил, что не готов мириться с этой угрозой, передает РИА Новости.
Израильтяне напрямую не комментируют сообщения о своей причастности к ночному налету на несколько объектов в районе индустриального городка Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо.
«Иран постоянно старается ввезти в Сирию высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, которые представляют собой передовое и смертоносное оружие. Мы не готовы с этим мириться, и наше противодействие попыткам Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии продолжается все время», — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
Государственное телевидение Сирии сообщило, что средства ПВО страны отразили израильскую воздушную атаку и сбили несколько ракет.
| 2019-03-28T21:02:41+00:00 29 марта 2019, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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