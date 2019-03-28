Израиль не смирится с попытками Ирана ввезти ракеты в САР, заявил Нетаньяху

«Иран постоянно старается ввезти в Сирию высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, которые представляют собой передовое и смертоносное оружие. Мы не готовы с этим мириться, и наше противодействие попыткам Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии продолжается все время», — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.