Израиль назвал виновного в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал Иран виновным от «А до Я» в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Как передает Газета.Ru, об этом пишет The Times of Israel.

Нетаньяху напомнил, что иранскую сторону также считают виновной в совершении атак Британия, Франция и Германия.

«Позвольте мне сказать от имени Израиля: Иран сделал это, от А до Я», — подчеркнул Нетаньяху.

Премьер отметил, что Израиль знает, как защищать себя от подобных действий и агрессии. Он призвал лидеров международного сообщества поддержать президента США Дональда Трампа в вопросах усиления давления на Иран.

«Это единственный способ остановить агрессию Ирана», — считает Нетаньяху.

Беспилотники атаковали завод Saudi Aramco 14 сентября.