Израиль начал бомбить сектор Газа

Израильские войска начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, разрушивший жилой дом в центре страны и ранивший семь человек, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Военные называют целью бомбардировок объекты правящего в анклаве движения ХАМАС, на боевиков которого они возлагают ответственность за запуск ракеты.

«Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим целям ХАМАС по всему сектору Газа», — говорится в сообщении.

Ранее военные объявили о переброске к границе с анклавом двух дополнительных бригад, начале частичной мобилизации резервистов и закрытии доступа в приграничные районы на юге страны.