Израиль испугался появления С-300 в Сирии

После 17 сентября, когда сирийскими ПВО был по ошибке сбит российский военный самолет Ил-20, Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции на территории Сирии, пишет Contra Magazine.

Издание отмечает, что Израиль не раз заявлял, что, несмотря на появление в регионе российских зенитно-ракетных комплексов С-300, не прекратит бомбардировки на территории Сирии.

Однако с момента происшествия с российским Ил-20 в израильских СМИ не было ни одного упоминания о подобных атаках, хотя раньше такие события подробно освещались.

При этом, как считает Contra Magazine, версия того, что израильские ВВС продолжают атаки, а о них просто перестали писать и снимать репортажи, можно практически исключить.

Впрочем, израильские власти заявляли, что проводили все-таки подобные атаки, но только после согласования с Россией.

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