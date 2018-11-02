Израиль испугался появления С-300 в Сирии

После 17 сентября, когда сирийскими ПВО был по ошибке сбит российский военный самолет Ил-20, Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции на территории Сирии, пишет Contra Magazine.
Издание отмечает, что Израиль не раз заявлял, что, несмотря на появление в регионе российских зенитно-ракетных комплексов С-300, не прекратит бомбардировки на территории Сирии.

Однако с момента происшествия с российским Ил-20 в израильских СМИ не было ни одного упоминания о подобных атаках, хотя раньше такие события подробно освещались.

При этом, как считает Contra Magazine, версия того, что израильские ВВС продолжают атаки, а о них просто перестали писать и снимать репортажи, можно практически исключить.

Впрочем, израильские власти заявляли, что проводили все-таки подобные атаки, но только после согласования с Россией.

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| 2018-11-02T07:17:33+00:00 2 ноября 2018, 07:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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