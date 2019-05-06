Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа

«Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30», — приводит агентство слова чиновника.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.