Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли в понедельник соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

«Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30», — приводит агентство слова чиновника.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

| 2019-05-06T07:20:17+00:00 6 мая 2019, 08:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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