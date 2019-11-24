Израиль и курдский фактор

Ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа несколько заслонили идущее изменение политической и военной конфигурации на Ближнем Востоке и в Сирии, в частности.

Так исторически сложилось, что курдов хоть в Ираке, хоть в Иране всегда предавали их союзники, вернее партнеры. Во второй половине 1940 гг. СССР бросил курдов в Иране на произвол судьбы, потом это повторилось в Ираке. Москва и пальцем не пошевельнула, когда армия Саддама Хусейна травила их газом и бомбила курдские города и селения.

Теперь весьма двусмысленно повели себя в Сирии американцы. С одной стороны, они не препятствовали турецкой операции «Источник мира», а с другой — отвели курдские формирования с их вооружением на восточный берег реки Евфрат и тем самым ограничили территориальное продвижение турецкой армии.

Вот и получается, что в данный момент сирийские курды, которые вынесли на себе основную тяжесть боев с Исламским государством, оставлены без существенной дипломатической, гуманитарной и военной поддержки.

Единственная страна, официально поддерживающая курдов — это Израиль. Кстати, без особой огласки Тель-Авив поддерживал иракских курдов в борьбе против армии Саддама Хусейна. И не на словах, а реальными делами. Израиль поставлял им оружие, вел подготовку бойцов пешмерга, предоставлял необходимые медикаменты и медицинское оборудование.

Не удивительно, что судьба сирийских курдов вызвала не только волну сочувствия в Израиле, но и стала предметом острой политической борьбы. Ряд депутатов Кнессета упрекали правительство в равнодушии к судьбе курдов и недостаточной помощи им.

Выступая в парламенте заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели заявила, что «Израиль получил множество запросов об оказании помощи, в основном в дипломатической и гуманитарной сферах. Мы можем поставить себя в то тяжелое положение, в котором оказались курды. Мы помогаем им по целому ряду каналов». Детали этой помощи она не сообщила, но заверила, что она будет продолжаться. «Мы гордимся тем, что встали на сторону курдского народа. В Израиле много курдских евреев, которые поддерживают связь с местом своего происхождения. Курды -умеренный и прозападный фактор на Ближнем Востоке».

В Израиле прекрасно понимают, что курды и их вооруженные формирования создают заслон дальнейшему проникновению иранских сил на северо-восток Сирии. Об этом ясно и недвусмысленно заявила Хотовели. «Возможный коллапс курдского контроля на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля. Совершенно очевидно, что такое событие приведет к усилению негативных элементов в регионе, поддерживаемых Ираном». В газете Times of Israel один из командиров курдских формирований сказал, что еврейский народ не может не отождествлять сейчас себя с курдами и поэтому Израиль должен помочь им в борьбе с турецкой агрессией.

Когда президент Дональд Трамп заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, в Израиле возмутились не на шутку. Действия Вашингтона буквально застали врасплох премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он однозначно выразил свое недоумение. Критиковать действия близкого союзника не стал по понятным причинам, но израильские политики в выражениях не стеснялись и открыто поддерживали курдов.

В октябре в Facebook десятки офицеров, служивших в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подписали петицию в адрес премьер-министра Нетаньяху и главы Генерального штаба Авива Кохави. Автором обращения был майор запаса Яир Финк. «Мы очень хорошо помним, как наш народ проливал свою кровь… Израиль — это страна, которая имеет средства, чтобы помочь курдскому народу, и сейчас пришло время сделать это».

В беседе с журналистами Яир Финк напомнил, что стало с европейскими евреями, которые остались одни с гитлеровским режимом в 1930-х гг. и во время Второй мировой войны. «Мы как израильтяне и как евреи не можем стоять в стороне, когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты. Мы хорошо помним и пролитую кровь нашего народа, и что случается, когда страны всего мира бросают какой‑то народ на произвол судьбы».

Израильские и курдские волонтерские организации собрали более $100 тыс. и уже закупили лекарства, продукты, воду, одеяла, одежду для тысяч курдов, которые вынуждены были бежать от турецких войск и их сателлитов.

Авторитетный израильский политик, врач по профессии, занимавший посты министра здравоохранения, транспорта и дважды заместителя министра обороны Эфраим Снэ в интервью изданию Media Line сказал, что «Израиль многое делает и еще сможет сделать в гуманитарной сфере для помощи курдам. Мы готовы заполнить моральный вакуум и принять то или иное количество раненых курдов для лечения в наших больницах. Они могут быть доставлены к нам через Эрбиль (город в Ираке) или Иорданию — это было сделано много раз в Южной Сирии». При всей важности гуманитарной помощи курдам, в данный момент им крайне необходима военно-техническая, логистическая и дипломатическая поддержка.

Майор Яир Финк даже говорит о посылке в помощь курдам израильских добровольцев. Навряд ли это будет, да и курдам не нужно. Они могут лишиться поддержки, пусть и словесной, в частности, монархий Персидского залива. Что курдам крайне необходимо так это наращивание боевой мощи и достаточное количество современного оружия для борьбы с турецкой армией, игиловскими террористами, проиранскими соединениями да и с правительственной сирийской армией.

Ситуация нисколько не нормализуется и России приходится увеличивать свою группировку в Сирии. Туда прибудет еще один батальон военной полиции (ВП). Это около 500 военнослужащих и как минимум 60–70 единиц бронеавтомобилей. Их главной задачей станет патрулирование сирийско-турецкой границы. Как долго оно продлится, неизвестно. Это дополнительно к авиагруппировке из 50 самолетов и вертолетов, подразделений ПВО, спецназа и военных советников. Кроме того, в зоне деэскалации в провинции Идлиб, на Голанских высотах на границе с Израилем действует как минимум два батальона ВП численностью более 5 тыс. военнослужащих.

Следующая проблема — финансовые и материальные затраты на их содержание, в том числе горюче-смазочными материалами и запасными частями. О боеприпасах и оружии даже не говорим. Все это ложится на российский оборонный бюджет, а как отметил комитет Государственной думы в военной смете страны средства запланированы в недостаточном количестве.

Израильская поддержка курдов может серьезно их усилить. США не будут этому препятствовать, но следует ожидать недовольства Москвы. Тем не менее, курдская карта позволит Тель-Авиву вести более серьезный разговор с Анкарой, отношения с которой довольно натянутые. В любом случае у Эрдогана сложности в Сирии увеличатся.

Этим не преминет воспользоваться, в первую очередь, Москва, а за ней и Тегеран. Хотя у последнего из-за протестов и американских санкций руки сильно связаны.

В целом израильско-курдский фактор в состоянии существенно изменить конфигурацию сил не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке. Продолжение его будут ощущать далеко за его пределами.