Израиль блокировал палестинские территории

Израиль ввел в пятницу режим блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа на девять дней на период празднования Песаха. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В соответствии с оценкой ситуации политическим эшелоном принято решение о введении полной блокады всех палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа с 00:00 в ночь с четверга на пятницу, 19 апреля (время совпадает с московским — прим. ТАСС). Открытие переходов состоится после оценки ситуации в области безопасности в полночь субботы, 27 апреля (в ночь с субботы на воскресенье)», — говорится в распространенном военными коммюнике. В чрезвычайных случаях, связанных с вопросами оказания гуманитарной или медицинской помощи, власти Израиля в соответствии со стандартной процедурой могут дать разрешение на проход палестинцев через КПП, добавили в армии.