Израиль арестовал палестинского министра

Палестинский министр по делам Иерусалима Фади Аль Хадми в воскресенье был арестован израильскими военными.

Военные Израиля штурмом взяли дом Аль Хадми в Иерусалиме, при этом конфисковав у него мобильные телефоны. Позже они наложили на министра арест.

Агентство отмечает, что бывший палестинский министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хуссейни также был арестован, причем несколько раз.

Также упоминается, что израильская сторона продолжает не выпускать палестинского губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гайта из города, передает телеканал «РЕН ТВ».

| 2019-06-30T14:21:41+00:00 30 июня 2019, 15:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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