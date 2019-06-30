Израиль арестовал палестинского министра

Палестинский министр по делам Иерусалима Фади Аль Хадми в воскресенье был арестован израильскими военными.

Военные Израиля штурмом взяли дом Аль Хадми в Иерусалиме, при этом конфисковав у него мобильные телефоны. Позже они наложили на министра арест.

Агентство отмечает, что бывший палестинский министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хуссейни также был арестован, причем несколько раз.

Также упоминается, что израильская сторона продолжает не выпускать палестинского губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гайта из города, передает телеканал «РЕН ТВ».