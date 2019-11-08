Изменения в Налоговый кодекс имеют больше технический характер

Проект изменений в Налоговый кодекс, вступающий в силу с наступающего года, не отличается масштабностью изменений, характерной для налоговой реформы начала текущего года. Большая часть корректив в налоговое законодательство имеет технический характер в русле дальнейшего повышения финансового администрирования и отчетности, сказал «Зеркало» юрист и финансист Акрам Гасанов.

«Проект изменений в НК гуляет в прессе, однако до сих пор не выставлен на электронных сайтах министерства налогов и Милли Меджлиса, — говорит собеседник. — Так не делается. Мы знакомимся с этим документом из новостных сайтов и не можем быть уверены, что это окончательный его вариант. Законопроекты должны публиковаться на сайте парламента, чтобы общество имело возможность участвовать в обсуждениях. Парламент последние годы публикует некоторые законопроекты, но, к сожалению, не все. До конца года осталось меньше двух месяцев, а изменения, которые должны вступить в силу с начала года и возможно, уже в текущем месяце будут приняты парламентом, официально не опубликованы».

Во всем цивилизованном мире, включая соседние страны, проекты законов в обязательном порядке сопровождаются разъяснительной справкой, говорит Гасанов. Разъяснительные приложения используются, в том числе судами и юристами в ходе применения нормы закона и нужны для полного понимания сути законов, и это тем более важно, когда речь заходит о коррективах в НК. «Без разъяснительных справок сложно обойтись, поскольку затруднительно понять цели и задачи принятых изменений. В нашей стране такая необходимость обозначена в конституционном законе «О нормативно-правовых актах». Справки в целом присутствуют, но они очень сжатые и не для широкого понимания».

Касаясь непосредственно самих налоговых изменений, эксперт отметил, что ежегодное реверсирование налогового законодательства мешает развитию деловой среды, поскольку бизнес, тем более долгосрочный, должен учитывать налоговые реалии на несколько лет вперед в своих бизнес-планах. «У нас же каждый год предпринимателей ставят перед фактом поменявшихся правил игры , а потом удивляются, мол, почему не развивается ненефтяной сектор? В результате постоянных налоговых корректив складывается непредсказуемая правовая и экономическая среда», — продолжил Гасанов.

Справедливости ради надо сказать, что в этом году налоговые изменения не носят глобальный характер, как это было в прошлом году. Подавляющее большинство изменений имеет больше техническое и управленческое направление, касаются либо прав налогоплательщиков, либо же полномочий налогового органа. Как и прежде, они направлены в поддержку борьбы с теневой экономикой и уклонением от налогов. К примеру, настоящим проектом изменений вводится понятие «мнимая сделка» — де-факто заключается только для вида, либо же сокрытия другой истинной сделки. И если цель такой сделки — избегание налогообложения, налоговики, якобы, смогут на этой основе подсчитать реальные налоги.

По словам специалиста, предыдущие годы в НК также вносились подобные изменения для борьбы с уклонением от налогов, но успеха они не имели. «Думаю, упомянутое изменение также не будет отличаться эффективностью, поскольку оно не до конца проработано с правовой точки зрения. К тому же понятие «мнимой сделки» уже существует в Гражданском кодексе, поэтому особой необходимости вносить его в НК не было. Непонятно и то, как оно будет работать, поскольку сделку мнимой может признать только суд. Ранее в НК уже вносились новшества, якобы помогающие налоговикам просчитать ложную сделку. Однако на практике этот механизм применить не могли, поскольку местные предприниматели и защищающие их интересы юристы стали опытнее в таких вопросах. Они смогли доказать налоговикам, что те не могут вмешиваться в подобные отношения».

Наконец, в условиях действующего НК, написанного не юристами, а экономистами, доказать что-либо в судах налоговикам будет сложно, считает Гасанов:

«В судах сидят не экономисты, а юристы, которые склонны верить адвокатам, говорящим на юридическом языке. Это сложный для понимания обычными читателями вопрос, но это так. Когда вы пишете экономическим языком закон, юристу очень легко доказать, как минимум, противоречивость и несостоятельность норм, которые с правовой точки зрения написаны непрофессионально. Эта тенденция продолжается. Я неоднократно призывал переписать заново Налоговый кодекс с привлечением юристов — экономисты должны принять участие, но концептуально, а писать этот документ должны юристы».