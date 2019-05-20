Издательствам в Азербайджане поручено снизить вес учебников

Министерство образования Азербайджана поручило издательствам, занимающимся выпуском учебно-методической литературы, определить оптимальные пути снижения веса учебников. Об этом сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Иса Габиббейли.

По его словам, для издания учебников в хорошем качестве в настоящее время используется бумага высшего сорта.

«Обычно для издания учебников используется бумага плотностью 70-80 граммов. Есть такие предложения, как использование более легкой бумаги для учебников», — сказал Габиббейли.

Председатель комитета добавил, что использование нынешних учебников ввиду применения плотной бумаги рассчитано на четыре года. Если будет использоваться более тонкая бумага, то сроки их использования могут составить даже меньше года, что будет невыгодно с экономической точки зрения.

«Министерство образования поручило издательствам, занимающимся выпуском учебно-методической литературы, определить оптимальные пути снижения веса учебников при условии сохранения оптимальных сроков их использования», — сказал Габиббейли.

Он также не счел удовлетворительным с экономической точки зрения предложение депутата Айдына Мирзазаде об издании учебников с учетом не всего учебного года, а четверти.