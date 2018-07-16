Избранный президент Мексики назвал размер своей зарплаты после вступления в должность

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор будет зарабатывать на 40% меньше действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето после вступления в должность. Об этом политик сообщил в воскресенье в эфире местных СМИ.

«108 тыс. песо [порядка $5,7 тыс.], на 40% меньше, чем в настоящее время получает Пенья Ньето», — сказал Лопес Обрадор. Ежемесячная заработная плата Пеньи Ньето, по его словам, составляет 270 тыс. песо ($14,2 тыс.). Ранее будущий глава государства сообщал, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем он.

Лопес Обрадор также представил список инициатив, нацеленных на борьбу с коррупцией и сокращение расходов на содержание государственного аппарата. Большинство из них были известны заранее. В частности, политик собирается изменить конституцию, чтобы действующего главу государства можно было отдавать под суд за коррупцию и нарушения избирательного законодательства, лишить чиновников всех привилегий и заставить их и членов их семей отчитываться о доходах и имуществе.

Избранный глава государства также намерен отменить пенсии бывшим президентам, запретить вмешательство в частную жизнь путем слежки или прослушивания телефонов, а также внести в перечень тяжких преступлений коррупцию и кражу горючего.

Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года.

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