Избранному в Европарламент каталонцу не разрешили принести присягу

Верховный суд Испании отказал бывшему заместителю главы правительства Каталонии Ориолу Жункерасу в просьбе посетить Центральную избирательную комиссию страны, чтобы принести присягу в качестве евродепутата. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении суда, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что суд «отказал в предоставлении особого разрешения для выхода из тюрьмы Ориолу Жункерасу, чтобы посетить в понедельник в 12:00 по местному времени (14:00 по бакинскому) ЦИК, чтобы принести присягу в качестве евродепутата после избрания на выборах 26 мая».

Экс-замглавы кабмина Каталонии был заключен под стражу на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским процессом в регионе. Прокуратура Испании обвиняет его в подстрекательстве к бунту и просит для него 25 лет лишения свободы. Слушания по делу завершились в среду, приговор может быть вынесен в октябре.

По итогам выборов в Европарламент коалиция «Сейчас Республики», которую возглавляет Жункерас, получила три мандата.