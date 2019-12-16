Избран председатель Наблюдательного Совета ГНФАР

16 декабря в Кабинете Министров Азербайджанской Республики состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании были обсуждены вопросы в связи с выполнением поручений, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о новом составе Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.

Премьер-министр Али Асадов избран председателем Наблюдательного Совета. Были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2020 год и другие вопросы.

| 2019-12-16T23:06:48+00:00 16 декабря 2019, 23:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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