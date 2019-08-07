Избран новый президент Американской академии киноискусств

Кастинг-директор Дэвид Рубин, принимавший участие в создании таких фильмов, как «Люди в черном» (Men in Black, 1997) и «Английский пациент» (The English Patient, 1996), избран новым президентом Американской академии киноискусств. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте киноакадемии.

Рубин сменил на посту главы академии режиссера Джона Бейли, который исполнял обязанности президента в течение двух лет. Первым вице-президентом киноакадемии останется обладатель «Оскара», гример Лоис Бервелл, а вице-президентами — продюсеры Сид Гэнис и Нэнси Утли, а также сценарист Ларри Карашевски.