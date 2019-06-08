Избившие адвоката полицейские уволены

Полицейские 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, избившие адвоката Орхана Кянгярли, уволены.

Об этом рассказал Report адвокат Анар Гасымлы.

Так, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова от 7 июня заместитель начальника 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП Ялчын Ягубов уволен из органов внутренних дел, а дознаватель Эльнур Рашидов уволен с занимаемой должности. Другим приказом министра о привлечении к административной ответственности, оперуполномоченному и участковому объявлен выговор и неполное служебное соответствие.

Отметим, что распространилась информация о том, что член Коллегии адвокатов Орхан Кянгярли был подвергнут физическому давлению в 4-м отделении полиции Бинагадинского РУП. Однако министерство внутренних дел заявило, что информация не соответствует действительности. Отмечается о нарушении адвокатом нормального рабочего режима в отделении полиции. По ст. 510 (мелкое хулиганство) Кодекса административных проступков был составлен административный протокол и направлен на рассмотрение в районный суд  (report.az).

| 2019-06-08T14:30:43+00:00 8 июня 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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