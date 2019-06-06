Избежать новой холодной войны, призвал Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приложить усилия для того, чтобы избежать новой холодной войны.

«В последнее время модно говорить о том, что возникает одна держава, другая держава несколько снижает свое влияние. И это семена конфликтов. В свое время подъем Афин, и опасения, которые это вызвало в Спарте, сделали неизбежной Пелопоннесскую войну. Я не говорю о том, что война неизбежна. Но я говорю о том, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не катились в новую холодную войну с тем, чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, потепления. Чтобы решали проблему глобального политического потепления, которая может подорвать движение к целям развития и подорвать безопасность», — сказал он, как сообщает РИА Новости, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

| 2019-06-06T15:21:47+00:00 6 июня 2019, 17:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss