Из-за жары в Греции объявили высший уровень пожарной опасности

В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.

В Греции в течение трёх дней ожидаются экстремальные погодные явления — температура воздуха будет подниматься до 41 градуса, порывы ветра будут достигать 7 баллов по шкале Бофорта (до 17 метров в секунду). Вместе с продолжительной засухой и низкой влажностью это повышает риск пожаров. «Тревога» (пятая категория опасности) объявлена в Аттике, Центральной Греции, в некоторых районах Пелопоннеса — в Коринфии, Арголиде, Аркадии, восточной Лаконии.

Состояние «боевой готовности» (четвёртая категория опасности) объявлено на остальной части Пелопоннеса, на островах северной и южной частей Эгейского моря, в Западной Греции, на Ионических островах.