Из-за жары на Аляске массово гибнет лосось

Большое количество лосося погибает этим летом в американском штате Аляска из-за наблюдающейся жары, сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон.

Куинн-Дэвидсон сообщила, что она отправилась в конце июля вместе с группой исследователей к реке Коюкук на Аляске после появления сообщений от местных жителей о гибели лосося.

По ее словам, в ходе экспедиции были обнаружены около 850 погибших лососей во время нереста, но по оценкам экспедиции, их число может быть в четыре-десять раз больше. Она заявила, что причиной массовой гибели лосося стал тепловой стресс, вызванный жарой в регионе.

Ранее в июле Национальная метеорологическая служба США сообщила, что рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска. (РИА Новости)

| 2019-08-18T11:29:15+00:00 18 августа 2019, 15:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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